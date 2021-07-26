Для моего мужа мать главнее

5МИНУТКАДети и семьяДля моего мужа мать главнее Как вы считаете, мать важнее жены? Конечно, мать дала ему жизнь и воспитание. Я тут согласна с этим.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикСъезжать и жить отдельно, что делать...Нина Полевая (Бойко)В чем проблема то??? Живите отдельно! А мама всегда останется мамой! При хорошем воспитании, даже ночная кукушка не перекукует!)))) Простите за пошлость!Татьяна АЧто за терзания вам что больше нечем заняться ,идите работать и некогда будет дурью занимпться.9МБМария БородинаМать одна, а жен много......Елена игрикТак и жена одна должна быть, и мать должна это понимать, если не совсем дура...Vera DobryaginaОчередная "утиная" история от недоразвитой)))Марина (фурцева)Надо подумать, а зачем тебе муж, которому ты не нужна.Lena HeidelИдти работать и не ждать, чтобы тебя ублажали. Просто жить. Встречаться со своими друзьями, заняться интересным делом. Может мужу не интересно сами. Как я поняла, сидеть в телефоне единственное развлечение.Комментировать
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