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Для моего мужа мать главнее

Для моего мужа мать главнее

Как вы считаете, мать важнее жены? Конечно, мать дала ему жизнь и воспитание. Я тут согласна с этим.

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Елена игрик
Съезжать и жить отдельно, что делать...
Нина Полевая (Бойко)
В чем проблема то??? Живите отдельно! А мама всегда останется мамой! При хорошем воспитании, даже ночная кукушка не перекукует!)))) Простите за пошлость!
Татьяна А
Что за терзания вам что больше нечем заняться ,идите работать и некогда будет дурью занимпться.9
Мария Бородина
Мать одна, а жен много......
Елена игрик
Так и жена одна должна быть, и мать должна это понимать, если не совсем дура...
Vera Dobryagina
Очередная "утиная" история от недоразвитой)))
Марина (фурцева)
Надо подумать, а зачем тебе муж, которому ты не нужна.
Lena Heidel
Идти работать и не ждать, чтобы тебя ублажали. Просто жить. Встречаться со своими друзьями, заняться интересным делом. Может мужу не интересно сами. Как я поняла, сидеть в телефоне единственное развлечение.

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