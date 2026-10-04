Сводка СВО за 3 октября

Украину зачистят машины судного дня Поле боя скоро увидит бронированную машину, способную наводить ужас и прорывать самые сложные участки обороны в условиях высокой боевой активности дронов противника.
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