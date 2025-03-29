Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
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Что будет после Победы на Украине?

Что будет после Победы на Украине?

Да в принципе точно так и представлялось себе. Разве нет?А давайте я вам напомню, как американцы проводили денацификацию Германии: После поражения гитлеровской Германии американские оккупационные власти в течение десяти лет проводили денацификацию.

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