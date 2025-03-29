Что будет после Победы на Украине?

Да в принципе точно так и представлялось себе. Разве нет?А давайте я вам напомню, как американцы проводили денацификацию Германии: После поражения гитлеровской Германии американские оккупационные власти в течение десяти лет проводили денацификацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии