Полицейские ГУ МВД России по Челябинской области и следователи регионального СУ СК задержали подозреваемого в убийстве, совершенном более 25 лет назад

Обстоятельства убийства челябинца, совершенного более чем четверть века назад, установили оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД по региону совместно со следователями СУ СК России по Челябинской области.
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