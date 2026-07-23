Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Полицейские ГУ МВД России по Челябинской области и следователи регионального СУ СК задержали подозреваемого в убийстве, совершенном более 25 лет назад

Обстоятельства убийства челябинца, совершенного более чем четверть века назад, установили оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД по региону совместно со следователями СУ СК России по Челябинской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии