В Астраханской области скоро откроются «Школа фермера» и агропарки

Нашему АПК готов помочь Россельхозбанк. На площадке XXVII Петербургского международного экономического форума губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов подписали соглашение о сотрудничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии