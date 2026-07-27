Преимущества Windows 10 для работы, учебы и повседневных задач

Windows 10, вышедшая в 2015 году, стала значительным шагом вперед в развитии операционных систем от Microsoft, предложив пользователям ряд улучшений и новых функций, которые делают ее идеальным решением для самых разнообразных задач – от профессиональной деятельности до образовательного процесса и повседневного использования.