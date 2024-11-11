Культурные якоря российских регионов

Не секрет, что многие искренне уверены в справедливости расхожего тезиса «Москва не Россия». Ему также часто сопутствует ироничное высказывание в духе «За МКАДом жизни нет», которое, с одной стороны, призвано подчеркнуть якобы особый образ жизни и высокомерие жителей столицы, а с другой стороны, показать, что жизнь там, конечно, есть, только, разумеется, совсем не московская (а если не московская, значит непременно бедная и отсталая, в лучших традициях русофобской мифологемы).