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Мировое обозрение

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Культурные якоря российских регионов

Культурные якоря российских регионов

Не секрет, что многие искренне уверены в справедливости расхожего тезиса «Москва не Россия». Ему также часто сопутствует ироничное высказывание в духе «За МКАДом жизни нет», которое, с одной стороны, призвано подчеркнуть якобы особый образ жизни и высокомерие жителей столицы, а с другой стороны, показать, что жизнь там, конечно, есть, только, разумеется, совсем не московская (а если не московская, значит непременно бедная и отсталая, в лучших традициях русофобской мифологемы).

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