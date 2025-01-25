В 2025 он отмечает 190-летие наименования его храмом всех учебных заведения Сегодня, 25 января, в День российского студенчества, в Воскресенском Смольном соборе пройдет божественная литургия при участии представителей петербургских вузов, а также студентов и курсантов.
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