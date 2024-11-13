Пророссийское подполье обесточило украинский ЗРК в Киевской области

Подпольщики провели диверсию на электростанции в Черниговской области, в результате чего за два часа до воздушной атаки российских войск на военные объекты в Киевской области комплекс противовоздушной обороны остался без электричества.
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