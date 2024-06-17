Guerrilla Games может готовить сразу несколько сервисных игр для PlayStation 5 Примечате...

Guerrilla Games может готовить сразу несколько сервисных игр для PlayStation 5Примечательно, что в ходе недавнего собрания о стратегическом развитии игрового бизнеса Sony указала Guerrilla Games среди команд PlayStation Studios, занимающихся гибридными тайтлами, то есть играми, в которых может сочетаться синглплеерная часть и сервисные элементы.