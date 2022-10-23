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Адмирал ВМС США Гилдэй оценил вероятность эскалации конфликта вокруг Тайваня до конца года

Адмирал ВМС США Гилдэй оценил вероятность эскалации конфликта вокруг Тайваня до конца года

Эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти до конца 2022 года, поэтому американские военные корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны быть готовы вступить в бой, заявил адмирал ВМС США Майк Гилдэй, сообщает издание Defense News.

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