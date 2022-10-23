Адмирал ВМС США Гилдэй оценил вероятность эскалации конфликта вокруг Тайваня до конца года

Эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти до конца 2022 года, поэтому американские военные корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны быть готовы вступить в бой, заявил адмирал ВМС США Майк Гилдэй, сообщает издание Defense News.