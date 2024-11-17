Врач Пивоварова: чистки печени от шлаков могут привести к летальному исходу

Пытаться чистить печень в домашних условиях бессмысленно и даже вредно, рассказала "Газете.Ru" профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.
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