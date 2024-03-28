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Закон, порядок, государство

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Министр обороны России поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником

Министр обороны России поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что высокий профессионализм специалистов юридической службы и ответственный подход к делу позволяют эффективно решать стоящие перед ними задачи, в том числе правовой и социальной защиты участников СВО и членов их семей.

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