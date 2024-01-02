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РИА Новый день

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Российские войска уничтожили взвод немецких танков Leopard-2A6

Российские войска уничтожили взвод немецких танков Leopard-2A6

Министерство обороны России во вторник, 2 января сообщило, что на Сватовском направлении при попытке ВСУ атаковать российские позиции военнослужащие общевойскового объединения группировки войск «Запад» уничтожили взвод танков Leopard-2A6 В сообщении оборонного ведомства говорится: «В районе населенного пункта Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках «Леопард-2».

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