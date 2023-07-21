Мигранты нападают на москвичей в центре города ради хайпа

Андрей Павлов

Завоз семей однозначно дело рук диаспор. Цель - создать в России Нью-Таджикистан и другие Нью... Путь отработан - покупается продажная триада - чиновники-полицаи-судьи, и никаких проблем с паспортами и семьями. Только в ДВУХ губерниях - калининградской и калужской - губернаторы нашли на них управу. В остальных власти сидят на содержании диаспор. Разбить этот симбиоз - триады и диаспоры - можно только сверху. Но верховной власти по фиг, над ней не каплит, поэтому имеем то, что имеем.