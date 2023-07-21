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Мигранты нападают на москвичей в центре города ради хайпа

Мигранты нападают на москвичей в центре города ради хайпа

Юрий Кот В центре Москвы, в парке Горького, средь бела дня ради хайпа избили молодого человека — пока одни отвлекали, другой подкрался сзади и ударил исподтишка жертву ногой по голове.

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
Две беды: кастрюлеголовость в министерствах, продажа защиты интересов русского населения полицией.
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3 час.
Андрей Павлов
Завоз семей однозначно дело рук диаспор. Цель - создать в России Нью-Таджикистан и другие Нью... Путь отработан - покупается продажная триада - чиновники-полицаи-судьи, и никаких проблем с паспортами и семьями. Только в ДВУХ губерниях - калининградской и калужской - губернаторы нашли на них управу. В остальных власти сидят  на содержании диаспор. Разбить этот симбиоз - триады и диаспоры - можно только сверху. Но верховной власти по фиг, над ней не каплит, поэтому имеем то, что имеем.
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2 час.
Marionella
Одно слово - зверьки!
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2 час.

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