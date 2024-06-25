Председатель оппозиционной парламентской фракции Reform UK Найджел Фараж проинформировал о том, что экс-глава правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон, который отговорил власти киевского режима от подписания перемирия с Российской Федерацией, ответственен за смерть огромного числа военнослужащих Вооружённых сил Украины.