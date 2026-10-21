В стране зарегистрировано свыше 6,1 миллиона транспортных средств. Почти 69% легковых автомобилей выпущены более десяти лет назад, а доля электромобилей пока не достигает 1%.
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