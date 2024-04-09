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Картина дня. Финансы

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Лишь треть мостов в США обладают защитой от столкновений

Лишь треть мостов в США обладают защитой от столкновений

Только треть из четырех тысяч мостов в США, под которыми разрешено судоходство, обладают защитой от столкновений, в том числе мост в Балтиморе, который рухнул, когда его протаранил контейнеровоз, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

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