Лишь треть мостов в США обладают защитой от столкновений

Только треть из четырех тысяч мостов в США, под которыми разрешено судоходство, обладают защитой от столкновений, в том числе мост в Балтиморе, который рухнул, когда его протаранил контейнеровоз, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.