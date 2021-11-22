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Токсичный Интернет — угроза нацбезопасности

Токсичный Интернет — угроза нацбезопасности

В России необходимо предпринимать срочные меры для того, чтобы не упустить окончательно молодёжную аудиторию, а всё необходимое для создания собственных технологий в стране есть, считает предприниматель и известный IT-специалист Игорь Ашманов.

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