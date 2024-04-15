Петербургские рыболовы объяснили дороговизну корюшки

Рыбаки Новой Ладоги сообщили, что на старте сезона цены на корюшку всегда высокие. Генеральный директор рыбодобывающего ООО "Причал" Филипп Важник отметил, что в данный момент крупную корюшку можно купить по 500-550 рублей за кило, среднюю - за 370-400, мелкую - за 100-150.