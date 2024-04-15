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Петербургские рыболовы объяснили дороговизну корюшки

Петербургские рыболовы объяснили дороговизну корюшки

Рыбаки Новой Ладоги сообщили, что на старте сезона цены на корюшку всегда высокие. Генеральный директор рыбодобывающего ООО "Причал" Филипп Важник отметил, что в данный момент крупную корюшку можно купить по 500-550 рублей за кило, среднюю - за 370-400, мелкую - за 100-150.

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