Школьные новости.

19 января в ГУО ´Глушанская средняя школа Бобруйского района´ по традиции прошла линейка. На ней были подведены итоги учебной недели, озвучены вопросы безопасного поведения, а также награждение победителей творческих конкурсов.
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