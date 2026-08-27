Общественники заявили, что важно узнать мнения москвичей по переносу памятника Пушкину на Тверской бульвар

Вопрос вынесен на тестовое голосование, которое состоится 28 августаВ Москве 28 августа с 08:00 до 14:00 пройдет тестовое голосование, в ходе которого жители столицы смогут ответить на вопрос: нужно ли вернуть памятник Александру Пушкину на Тверской бульвар.