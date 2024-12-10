Банковская элита России купается в золоте

Крупнейшие российские банки за последние пять лет увеличили вознаграждение ключевому управленческому персоналу, к которому обычно относятся члены совета директоров и правления, иногда — главный бухгалтер, от трёх до шести раз.
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