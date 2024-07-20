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За мигранта, напавшего на депутата Госдумы Матвеева, взялся сам Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить сведения о завершении уголовных дел в отношении подозреваемого в покушении на убийство депутата Госдумы Матвеева и его водителя в Самарской области.

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