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В центре Волгограда открыли сквер и памятник режиссеру Станиславу Говорухину

В центре Волгограда открыли сквер и памятник режиссеру Станиславу Говорухину

В центре Волгограда открыли сквер имени режиссера и народного артиста России Станислава Говорухина, в котором разместили посвященный ему памятник.

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