Месси о словах «Че уставился, придурок?» в адрес Вегорста: «Мне не понравилась моя реакция. Но это напряженный момент, такое случается»

Напомним, сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, пен. 4:3). В ходе матча между футболистами возникали стычки, после него игроки и тренеры критиковали поведение соперников.
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