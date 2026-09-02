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Царьград

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Павлина Березина призвала обсуждать влияние ИИ на развитие детей

Павлина Березина призвала обсуждать влияние ИИ на развитие детей

Павлина Березина из Новгородского университета утверждает, что использование нейросетей может подавлять развитие детей, лишая их критического и творческого мышления.

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