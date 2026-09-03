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Учёт этажности повысил оценку ущерба от таяния мерзлоты до 261 млрд долларов

Учёт этажности повысил оценку ущерба от таяния мерзлоты до 261 млрд долларов

Учёт высоты жилых зданий повысил оценку ущерба от деградации арктической мерзлоты к середине XXI века до 261 млрд долларов.

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