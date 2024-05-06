Депутат Милонов предложил внедрить в Госуслуги сервис онлайн-знакомств

Так вот почему всяких блогеров отлавливать начали - на госслужбу переводят 😆 Сейчас коучи-чмоучи и прочие разводящие официально работать будут 😂

Надежда Белугина

Милонов, конечно, человек своеобразный, но не до такой же степени... Ну, и думщик, додумался... Чем голова забита? Война - войной, а "обед" по расписанию. Это уже не смешно.