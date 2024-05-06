Депутат Виталий Милонов предложил главе Минцифры внедрить в Госуслуги сервис онлайн-знакомств. По его мнению, после санкций Запада людям стало сложнее знакомиться из-за ухода подобных приложений.
Депутат Милонов предложил внедрить в Госуслуги сервис онлайн-знакомств
Комментарии
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Михаил Еграшин
Так вот почему всяких блогеров отлавливать начали - на госслужбу переводят 😆 Сейчас коучи-чмоучи и прочие разводящие официально работать будут 😂
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18 час.
Надежда Белугина
Милонов, конечно, человек своеобразный, но не до такой же степени... Ну, и думщик, додумался... Чем голова забита? Война - войной, а "обед" по расписанию. Это уже не смешно.
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17 час.
Владимир
Сайт знакомств "Госуслуги"? Милонов еще не предлагает денег за это брать? Так-то хоть можно будет усмотреть организацию притона виртуального.
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7 час.
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