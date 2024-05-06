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Депутат Милонов предложил внедрить в Госуслуги сервис онлайн-знакомств

Депутат Милонов предложил внедрить в Госуслуги сервис онлайн-знакомств

Депутат Виталий Милонов предложил главе Минцифры внедрить в Госуслуги сервис онлайн-знакомств. По его мнению, после санкций Запада людям стало сложнее знакомиться из-за ухода подобных приложений.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Так вот почему всяких блогеров отлавливать начали - на госслужбу переводят 😆 Сейчас  коучи-чмоучи и прочие разводящие официально работать будут 😂
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18 час.
Надежда Белугина
Милонов, конечно, человек своеобразный, но не до такой же степени... Ну, и думщик, додумался... Чем голова забита? Война - войной, а &quot;обед&quot; по расписанию. Это уже не смешно.
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17 час.
Владимир
Сайт знакомств &quot;Госуслуги&quot;? Милонов еще не предлагает денег за это брать?  Так-то хоть можно будет усмотреть организацию притона виртуального.
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7 час.

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