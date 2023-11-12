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Царьград

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В центре Челябинска к жилому дому стянули пожарные расчеты

В центре Челябинска к жилому дому стянули пожарные расчеты

Возгорание произошло в доме в районе плавательного бассейна "Ариант".Огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона выехали по сигналу о возгорании в одной из комнат коммунальной квартиры жилого дома в центре города.

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