«Кинжалы» вызвали землетрясение на Украине. Подробности ракетных ударов ВС РФ

В ночь на 9 октября на Украине был поражен ключевой подземный завод, что привело к землетрясению, и по имеющимся данным, из земли даже начали подниматься огненные столбы, что свидетельствуют о мощности удара.
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