Только сильнейшие: самые мощные электрокары на планете

Приверженцы двигателей внутреннего сгорания могут сколько иронизировать по поводу «автомобилей на батарейках», но даже непримиримые вынуждены признать — по отдаче и динамике электрокарам нет равных среди дорожной техники.
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