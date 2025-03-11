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Далай-лама высказался о месте рождения его преемника

Далай-лама высказался о месте рождения его преемника

Преемник Далай-ламы родится за пределами Китая, утверждает духовный лидер тибетского буддизма в своей новой работе, повышая ставки в споре с Пекином о контроле над гималайским регионом, из которого он бежал более шести десятилетий назад .

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