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Минфин США: на Западе изучают "набор идей" по изъятию замороженных активов РФ

Минфин США: на Западе изучают "набор идей" по изъятию замороженных активов РФ

На Западе изучают "набор идей" по изъятию замороженных российских активов. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, передает ТАСС.

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