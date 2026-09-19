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Происшествия

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О ходе расследования уголовного дела об убийстве женщины в Московской области

О ходе расследования уголовного дела об убийстве женщины в Московской области

Обвиняемый в убийстве жительницы Одинцовского городского округа доставлен в территориальный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области, где на допросе дал следователю признательные показания, сообщив об обстоятельствах совершенного им преступления.

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