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Экс-гендиректор «Торпедо» Скородумов приговорен к двум годам тюрьмы за подкуп судей

Бывший генеральный директор « Торпедо » Валерий Скородумов получил тюремный срок по делу о подкупе арбитров.

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