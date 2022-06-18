CDC остаточно схвалили вакцинацію американських дітей від COVID-19 У суботу, 18 червня, Центри США з контролю та профілактики захворювань остаточно рекомендували застосування вакцини проти COVID-19 для дітей віком від шести місяців, що дозволить розпочати загальнонаціональну вакцинацію вже на наступній тижні Рішення CDC було прийнято після того, як раніше група експертів організації проголосувала за рекомендацію […] Сообщение CDC остаточно схвалили вакцинацію американських дітей від COVID-19 появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.