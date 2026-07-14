Торговля России и Китая ускорилась

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого полугодия 2026 года достиг $134,2 млрд, увеличившись на 25,6% относительно января–июня прошлого года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
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