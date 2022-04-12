Біженці з України прибувають до Польщі. Держприкордонслужба України: до країни з початку війни повернулося понад 870 тисяч людей З початку російської військової агресії з України виїхало понад 4,4 мільйона людей, понад 7 мільйонів – вважаються внутрішньо переміщеними КИЇВ – В Україні фіксують збільшення кількості громадян, які хочуть повернутися до країни після того, як широкомасштабне […] Сообщение Держприкордонслужба України: до країни з початку війни повернулося понад 870 тисяч людей появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.