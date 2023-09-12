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Коалиция США за сутки 25 раз нарушила воздушное пространство САР

Коалиция США за сутки 25 раз нарушила воздушное пространство САР

Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с Соединёнными Штатами за 24 часа 25 раз нарушила воздушное пространство Сирии, заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

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