Коалиция США за сутки 25 раз нарушила воздушное пространство САР

Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с Соединёнными Штатами за 24 часа 25 раз нарушила воздушное пространство Сирии, заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.