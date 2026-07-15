Россиянин открыл подпольную АЗС прямо у себя во дворе Житель Ростова-на-Дону установил ёмкость с бензином и самодельную топливораздаточную колонку, после чего продавал бензин всем желающим без регистрации бизнеса.
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