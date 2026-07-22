В Белгородской области при атаке ВСУ на коммерческий объект пострадали два человека

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали два человека. В региональном оперштабе заявили, что дрон ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта в посёлке Северный Белгородского округа.
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