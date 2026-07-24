Политика как он...
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Политика как она есть

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В России оценили резонансное заявление Маска по украинскому конфликту

В России оценили резонансное заявление Маска по украинскому конфликту

Слова американского предпринимателя Илона Маска о необходимости уступок России ради прекращения украинского конфликта отражают позицию прагматичного «лобби мира» в США, связанного с Пентагоном и оборонной отраслью.

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