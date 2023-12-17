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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подъяпольский об обмене из СКА: «Не знаю, почему так случилось. Я делал все, что мог. Это теперь не мой клуб»

В августе армейцы обменяли вратаря в «Ладу». — У вас есть понимание, почему год назад СКА усиленно бился за то, чтобы подписать вас, когда вы хорошо играли за «Северсталь», а три месяца назад избавился при первых же проблемах? — Не ко мне вопрос.

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