Подъяпольский об обмене из СКА: «Не знаю, почему так случилось. Я делал все, что мог. Это теперь не мой клуб»

В августе армейцы обменяли вратаря в «Ладу». — У вас есть понимание, почему год назад СКА усиленно бился за то, чтобы подписать вас, когда вы хорошо играли за «Северсталь», а три месяца назад избавился при первых же проблемах? — Не ко мне вопрос.