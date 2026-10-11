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Матч 10-го тура Российской Премьер-лиги: Казанский «Рубин» сыграет с московским «Динамо»

Матч 10-го тура Российской Премьер-лиги: Казанский «Рубин» сыграет с московским «Динамо»

Cегодня в 19:30 по московскому времени Казанский «Рубин» сыграет с московским «Динамо». Это будет матч 10-го тура Российской Премьер-лиги.

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