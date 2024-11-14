Участковую больницу капитально отремонтировали селе Ользоны Баяндаевского района

В селе Ользоны Баяндаевского района после обновления открыли местную участковую больницу. Капремонт провели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью нацпроекта «Здравоохранение».
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