Киркоров заявил, что после вечеринки Ивлеевой не боится никого

Любишь свою страну, крашенный блондин? Тогда выступай перед лучшими людьми страны, поезжай на фронт, мерзавец! На фронте можешь выступать даже с голым задом.

вага карлито

Сомневаюсь что там на фронте есть желание посмотреть на всех этих "королей" дутых! Там скорее давно все перешагнули через этот весь нанос! Там правда лжи не терпит!)