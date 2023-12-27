Народный артист РФ Филипп Киркоров в своем официальном заявлении, которое было опубликовано в соцсетях, он попытался разъяснить свою позицию по поводу скандальной вечеринки.
Киркоров заявил, что после вечеринки Ивлеевой не боится никого
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Любишь свою страну, крашенный блондин? Тогда выступай перед лучшими людьми страны, поезжай на фронт, мерзавец! На фронте можешь выступать даже с голым задом.
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14 час.
ТП
Татьяна Полякова
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13 час.
вага карлито
Сомневаюсь что там на фронте есть желание посмотреть на всех этих "королей" дутых! Там скорее давно все перешагнули через этот весь нанос! Там правда лжи не терпит!)
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13 час.
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