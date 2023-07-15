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Майкл Чендлер в соцсетях: «Декабрь?»

«Декабрь?» – написал в соцсетях трехкратный экс-чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер. Похоже, что боец имеет ввиду дату проведения поединка против Конора Макгрегора, который выступает его соперником в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter.

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