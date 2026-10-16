Chinese Foreign Minister Wang Yi warned Israeli President Isaac Herzog to "halt and reverse the forced establishment" of settlements in the West Bank.
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