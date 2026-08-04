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Газета.ру

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ScienceAlert: пробуждение в 3 часа ночи может быть наследием древнего режима сна

ScienceAlert: пробуждение в 3 часа ночи может быть наследием древнего режима сна

Регулярные ночные пробуждения около трех часов ночи могут иметь эволюционные корни: до промышленной революции люди нередко спали не одним блоком, а двумя фазами с периодом бодрствования между ними — такой "сегментированный сон" задокументировал историк сна Роджер Экирч, изучивший более тысячи упоминаний об этом явлении, включая тексты вплоть до "Одиссеи" Гомера.

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